Compartilhar Palestra com Hugo Melo Giallanza consultor do SEBRAE-DF e Diretor Comercial da Empresa Negócios Reias. No ano de 2012, esteve no Vale do Silicio em missão técnica, participando do Tech Crunch, maior evento de Startup do mundo e em 2014 doi considerando um dos 10 empreendedores que mais contribuiram com o ecossistema de startups nacional….