Workshop apresenta ferramentas para desenvolvimento pessoal e profissional

Promover uma mudança interior e tomar as rédeas da própria vida rumo a conquistas pessoais e profissionais. Essa foi a mensagem dos coaches Márcio Lima e Karoline Queiroz no workshop “O Dia da Mudança”, realizado no auditório do Hotel Entre Rios na manhã deste domingo (27).

Karoline Queiroz falou sobre a ferramenta que ainda começa a ganhar espaço no Brasil, mas que já é amplamente utilizada em países como Estados Unidos, onde existe um coach para cada 40 mil pessoas. Por aqui o percentual está bem abaixo disso: um coach a cada 400 mil habitantes.

“Nossa missão é mostrar às pessoas que a vida pode ser mais. As pessoas estão vivendo no piloto automático: elas acordam, se arrumam para ir ao trabalho, trabalham, chegam em casa e vão almoçar, vão para o trabalho de novo à tarde, chegam em casa à noite e vão dormir. E no dia seguinte fazem tudo de novo”, argumenta Queiroz.

Neste cenário de repetição, ela afirma que o ser humano tende a se entregar ao marasmo e se desmotivar. “Nada de diferente acontece, parece que a vida não vai para a frente, parece que nada evolui. E nesse período de crise parece que essas coisas acontecem corriqueiramente. E o que acontece é que por não evoluírem as pessoas começam a se questionar: Por que acontece isso comigo? Por que é tão difícil para mim? Por que eu não avanço? Por que a minha profissão não melhora? Por que o nosso quadro profissional não melhora? Por que minha vida está tão pra baixo?”, explica.

O coaching é um processo de autoconhecimento, avaliação da situação de vida atual com reconhecimento de pontos fortes e fracos trabalhados para permitir ao indivíduo evoluir. “A gente precisa entender que eu não preciso esperar as oportunidades chegarem até mim. Eu posso criar as oportunidades, qualquer pessoa pode. É aquela história: ‘Em período de crise, uns choram; outros vendem lenços’”, frisa a coach.

“Sempre digo que motivação é uma porta que abre para dentro, então só você sabe o que lhe motiva. Nós não motivamos, nós inspiramos, mostramos o caminho. O coach não fala o que você deve fazer. É como se alguém fosse ensinar a andar de bicicleta: eu não pego na bicicleta, mas se você for cair, eu seguro. A gente mostra meios e linhas para você repensar e fazer uma análise do que deve ser mudado na sua vida”, conclui Márcio Lima.

O workshop “O Dia da Mudança”, promovido pelo Curso Cavalcante, deve retornar ao município de Picos no ano que vem através de uma parceria com os coaches Márcio Lima e Karoline Queiroz.

