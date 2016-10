Workshop fala de empreendedorismo, franquias e crédito para investidores do Piauí Shopping Center

Com a presença de centenas de empreendedores, representantes de franquias e bancos parceiros, o Piauí Shopping Center realizou na manhã desta quarta-feira (19) o primeiro workshop. A abertura do evento foi presidida pelo diretor-presidente do Piauí Shopping Center, empresário Francisco da Costa Araújo Filho (Araujinho).

Araujinho agradeceu a presença de todos os empreendedores, parceiros e convidados. O empresário destacou a sua relação afetiva com Picos, “cidade onde nasci e onde estou sempre presente”. O empresário reafirmou o seu compromisso filial com o município de Picos e sua confiança no potencial desenvolvimentista que possui.

Na sequência, o empresário disse que o sucesso do Piauí Shopping já é uma realidade e que todo o investimento feito pelos empreendedores tem um retorno não somente do ponto de vista pessoal, mas que valoriza e ajuda a desenvolver a região de Picos.

Criando oportunidades

O workshop teve entre os seus objetivos oferecer aos empreendedores mais opções para trabalhar as melhores estratégias com vistas ao futuro do seu empreendimento. O evento também serviu para oportunizar o conhecimento sobre dezenas de franquias e ainda como acessar linhas de créditos para negócios em shopping centers.

Com vinte anos de experiência no mercado, o consultor Luiz Fernando Schuller, que é também um especialista em varejo, abriu o ciclo de palestras do evento. Ele apresentou dados estatísticos da mais recente pesquisa da Associação Brasileiras de Shopping Centers (Abrasce) e discorreu sobre shopping centers e a nova realidade para cidades do interior do Brasil.

Luiz Fernando Schuller disse que a cidade de Picos está situada em uma região pólo e que com a chegada do Piauí Shopping, a cidade passa a oferecer comodidade e praticidade.

Fernando Schuller citou dentre outros ganhos, “um grande estacionamento, o deslocamento fácil e opções de serviços, compras e de lazer tudo isso agregado em um só local, onde a população encontre bens e serviços que não deixam a desejar em nada em relação aos grandes centros”, disse.

A localização do Piauí Shopping foi outro ponto destacado pelo consultor Fernando Schuller: “O Piauí Shopping fica muito próximo do centro da cidade”. Ele ressaltou ainda o fato do centro de compras estar edificado num local, onde há vários bairros e condomínios situados no seu entorno.

O evento oportunizou mais de 40 opções de franquias com a presença de quatro operadoras de franchising, sendo elas o Grupo US Franchising, o Grupo Bonaparte e Grupo HM Franchising e o Grupo CIA Franchising.

O representante do Grupo Cia Franchising, Junior Nascimento falou sobre as franquias e que investir nesse segmento é muito rentável, pois apesar dos desafios da economia em 2016, o setor é um dos únicos que não apresentou quedas e que tem um retorno mais real e garantido aos investidores franqueados.

Acesso ao crédito

Para Edilberto Cortez Oliveira, Gerente Regional da Caixa Econômica Federal a região de Picos tem uma grande vocação e a implantação de um investimento desse porte na região congrega com o espírito de empreendedor que cada empresário tem e quer investir em um negócio como esse.

“A Caixa está aqui para disponibilizar o acesso as linhas de créditos, dentro daquilo que agente pode ajudar, desde um financiamento para instalação, passando por um capital de giro ou para investimentos para a empresa, a nossa equipe das duas agências locais estão a disposição para que a cidade cresça muito mais”, disse Edilberto Oliveira.

O gerente geral da Agência do Banco do Nordeste, Agenor Trindade, apresentou os produtos disponibilizados, além de mencionar todas as formas de aquisição de linhas de créditos para os empreendedores.

Agenor Trindade disse que a realização do workshop é importante, pois em um momento de crise econômica, os investidores estão cautelo. Ele enfatizou que o Banco do Nordeste também participa deste momento, oferecendo linhas de crédito e outros produtos que facilitem o crescimento dos investidores.

Empreendedores

Para o gerente comercial Rômulo Braga Neiva, da consagrada marca Coisa Nossa, de restaurante e lanchonete, afirmou que a implantação do Piauí Shopping vai produzir um impacto positivo muito grande para economia da região, “pois é também um shopping de grande porte e trás inovações em relação ao nosso estado”.



Rômulo Braga e esposa Talita de Sousa Lima revelaram o motivo de suas presenças: “Viemos conhecer, analisar a possibilidade de fazermos um investimento com a nossa própria marca ou outra franquia, pois nós ficamos surpreendidos com o tamanho da obra e acreditamos muito que isso aqui vai ser sucesso”, disse Rômulo.

Ascom Piauí Shopping