Zacarias Teixeira é empossado pela segunda vez presidente do PT de Picos

Reeleito no último dia 9 de abril, Zacarias Teixeira tomou posse neste domingo (29) presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), de Picos, pela segunda vez. A solenidade de posse foi realizada no plenário da Câmara Municipal.

O evento contou com a presença do deputado federal Assis Carvalho, do prefeito Padre Walmir Lima, filiados da sigla e autoridades da cidade.

De acordo com Zacarias Teixeira Zacarias, o objetivo desse mandato é fortalecer o partido, trabalhando os núcleos dentro da sigla, trazer novos filiados, trabalhar com a sociedade e trabalhar o nome do vereador Wellington Dantas para a candidatura de deputado estadual.

Zacarias informou ainda que a solenidade foi bem prestigiada pelos filiados e por membros do partido da região.

Diretoria Municipal

Presidente: Francisco Zacarias Teixeira

Vice-presidente: Wicara Lima e Silva

Líder de bancada: Evandro Lima de Moraes, o Evandro Paturi

Secretário de Organização: Diego Plínio do Nascimento Oliveira

Secretária de Formação: Francisca Luzanira de Sousa

Secretária de Movimentos Sociais: Maria José Alves do Nascimento, a Nega Mazé

Secretária de Comunicação: Cícera Cristina Hipólito de Carvalho Silva, a Irmã Cristina

Secretário de Finanças: Antônio Libório Leal.