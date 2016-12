Zangão irá apresentar elenco dia 2 de janeiro

Em solenidade, que será realizada no auditório da Associação Comercial, no dia 2 de janeiro, a partir das 19h, a diretoria da Sociedade Esportiva de Picos (SEP) irá apresentar o seu elenco para os torcedores, patrocinadores e a imprensa local. Na oportunidade, a comissão técnica do clube também será apresentada.

No dia seguinte, o técnico Nivaldo Lancuna irá iniciar os trabalhos de pré-temporada. O local dos treinamentos ainda não está definido.

Segundo o presidente da SEP, Rodrigo Lima, a expectativa da diretoria é que a obra de recuperação do gramado do estádio Helvídio Nunes seja concluída ainda no final deste mês de dezembro para que o elenco e comissão técnica possam usufruir do Gigantão da Malva no início de janeiro. “Caso ainda não esteja pronto, vamos realizar os nossos trabalhos em Geminiano ou na sede da AABB, em Picos”, informou.

Com o fechamento da lista de reforços, o time picoense conta com 29 jogadores, sendo 13 oriundos de Picos e 16 vindo de outros clubes do país. “O elenco agora está oficialmente montado. Vamos esperar os treinamentos e trabalharmos fortes para chegarmos ao campeonato bem fisicamente”, pontuou Rodrigo.

A SEP irá estrear no Piauiense no dia 1º de fevereiro, a partir das 20h, no estádio Helvídio Nunes, em Picos.