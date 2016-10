Zé Maria é reeleito no município de Ipiranga do Piauí

O atual prefeito de Ipiranga do Piauí, José dos Santos Rego, o Zé Maria (PP), foi reeleito com 2.939 votos, o equivalente a 50,12% contra Elvis Ramos (PRTB), que obteve 2.925 votos, ou seja 49,88%. O gestor venceu com a maioria de apenas 14 votos.

A disputada foi bastante acirrada e a vitória de Zé Maria e do seu vice Gilvá Ramos só foi confirmada no resultado final da apuração.

Na segunda-feira (3), foi realizada uma carreata pelas ruas da cidade em comemoração à vitória do atual gestor de Ipiranga do Piauí.

No seu discurso durante a festa da vitória, o prefeito Zé Maria (PP) disse que vai continuar sua administração com muito trabalho e irá escolher uma boa equipe. “Nessa nova administração vou escolher um bom secretariado para atender as necessidades da população de Ipiranga”, disse Zé Maria.