Zenon Bezerra é diplomado prefeito eleito de Monsenhor Hipólito

A Justiça Eleitoral realizou na noite desta terça-feira (13), o ato de diplomação dos candidatos eleitos no último dia 02 de outubro aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador de Monsenhor Hipólito. O evento foi realizado no auditório da Prefeitura do município.

A solenidade, que foi presidida pela juíza da 65ª Zona Eleitoral, Nilcimar Rodrigues de Araújo Carvalho, contou com a presença do atual vice-prefeito da cidade e diretor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), Djalma Policarpo; do ex-prefeito do município, José Ayrton Bezerra; familiares e amigos dos eleitos, correligionários e a população em geral de Monsenhor Hipólito.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e estão aptos a tomarem posse nos respectivos cargos no dia 1º de janeiro de 2017.

No cargo de prefeito de Monsenhor Hipólito foi diplomado Zenon Bezerra (PSB). O novo gestor foi eleito pela oposição com uma votação de 3.086 votos. No cargo de vice-prefeita, foi diplomada Josefina Gomes Policarpo (PP). Na oportunidade, os vereadores eleitos e os suplentes também foram diplomados.

Segundo Zenon Bezerra, a expectativa agora é dá posse para consequentemente trabalhar em prol do povo de Monsenhor Hipólito. “Embora a situação não seja muito boa vamos trabalhar muito para melhorar o município e se Deus quiser vamos fazer uma boa administração”, afirmou.

Zenon informou ainda que a primeira medida do seu governo é organizar o município. “A gente irá receber o município de outras mãos, temos que adequar à administração e depois dar o pontapé nos projetos e ações”, pontuou.

A vice-prefeita, Josefina Policarpo, declarou que irá participar ativamente de todo o trabalho na administração. “Vamos trabalhar unidos, trazendo benefícios para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Nossos projetos estarão voltados, sobretudo, a qualidade de vida da nossa população”, frisou.