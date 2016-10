Zenon Bezerra é eleito prefeito de Monsenhor Hipólito

Em Monsenhor Hipólito venceu a eleição o candidato Zenon Bezerra, do PSB. Ele teve 3.086 do votos, o que equivale a 52,76 % dos votos válidos.

Em segundo lugar ficou o atual prefeito, Timá, do PMDB, com 2.763 votos ou 41,10% do total.

Votos brancos somaram 0,52%, nulos 4,59%. A abstenção chegou a 10,42%.

VEJA OS VEREADORES ELEITOS

– Clemilson – PMDB – 10,28% – 614 votos

– Micheline – PR – 8,87% – 530 votos

– Fábio – PTC – 8,79% – 525 votos

– Doracelma – PP – 8,64% – 516 votos

– Pecy de Meton – PSDB – 8,15% – 487 votos

– Maninho – PSB – 7,40% – 442 votos

– Dr. Edson – PSD – 6,18% – 369 votos

– Valtanha Rocha – PT – 5,89% – 352 votos

– Ícaro Policarpo – PMDB – 5,62% – 336 votos